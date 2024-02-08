Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Зеленский встретился с Залужным

Зеленский обсудил с Залужным обновление руководства ВСУ

close
100%
Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского лидера.

«Обсудили, какого обновления требуют ВСУ. Обсудили также, кто может быть в обновленном руководстве ВСУ», — сказано в сообщении.

При этом не уточняется, отправлен ли Залужный в отставку.

Служба безопасности Украины предупреждала своих сотрудников о возможных беспорядках в Киеве в день, когда ожидалась публикация указа президента Владимира Зеленского об отставке главнокомандующего украинскими Вооруженными силами Валерия Залужного.

До этого издание «Украинская правда» со ссылкой на источники писало, что Служба безопасности Украины предупреждала своих сотрудников о возможных беспорядках в Киеве в день, когда ожидалась публикация указа президента Зеленского об отставке Залужного. Отмечалось, что указ об отставке главкома и начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталы ожидали 2 февраля.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выражал мнение, что отставка Залужного даст Киеву возможность преодолеть стагнацию в зоне боевых действий.

6 февраля генерал украинских войск в отставке Сергей Кривонос дал интервью для YouTube-канала «Фабрика новостей», в ходе которого высказался против отставки действующего главкома ВСУ. Он пояснил, что подобное решение может дестабилизировать ситуацию в рядах украинских войск и в стране в целом.

Ранее во Франции предупредили Зеленского о последствиях увольнения Залужного.

Все новости на тему:
Отставка Залужного?
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами