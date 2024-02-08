Зеленский встретился с Залужным

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского лидера.

«Обсудили, какого обновления требуют ВСУ. Обсудили также, кто может быть в обновленном руководстве ВСУ», — сказано в сообщении.

При этом не уточняется, отправлен ли Залужный в отставку.

Служба безопасности Украины предупреждала своих сотрудников о возможных беспорядках в Киеве в день, когда ожидалась публикация указа президента Владимира Зеленского об отставке главнокомандующего украинскими Вооруженными силами Валерия Залужного.

До этого издание «Украинская правда» со ссылкой на источники писало, что Служба безопасности Украины предупреждала своих сотрудников о возможных беспорядках в Киеве в день, когда ожидалась публикация указа президента Зеленского об отставке Залужного. Отмечалось, что указ об отставке главкома и начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталы ожидали 2 февраля.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выражал мнение, что отставка Залужного даст Киеву возможность преодолеть стагнацию в зоне боевых действий.

6 февраля генерал украинских войск в отставке Сергей Кривонос дал интервью для YouTube-канала «Фабрика новостей», в ходе которого высказался против отставки действующего главкома ВСУ. Он пояснил, что подобное решение может дестабилизировать ситуацию в рядах украинских войск и в стране в целом.

Ранее во Франции предупредили Зеленского о последствиях увольнения Залужного.