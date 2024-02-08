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В США суд рассмотрит вопрос о дисквалификации Трампа из президентской гонки

WP: Верховный суд США объявит решение по вопросу о дисквалификации Трампа

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Mike Segar/Reuters

Верховный суд Соединенных Штатов объявит решение по вопросу о потенциальной дисквалификации американского экс-президента Трампа из предвыборной президентской кампании 8 февраля. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

«Суд в четверг рассмотрит важнейший вопрос о праве Дональда Трампа вернуться в Белый дом», — указывается в статье.

Как отмечается в материале, на заседании будут заслушаны аргументы по беспрецедентному делу суда штата Колорадо, применившему положение Конституции США для запрета Трампу участвовать в голосовании после того, как суд счел его действия во время нападения на Капитолий 6 января 2021 года равнозначными восстанию.

Согласно информации издания, впервые долгое время решение судей сыграет ключевую роль в определении хода президентских выборов США.

Перед этим Апелляционный суд в американском округе Колумбия постановил, что бывший президент США Дональд Трамп не имеет иммунитета против юридического преследования в деле о штурме Капитолия.

Ранее Трампу предрекли поражение на выборах из-за «скрытых козырей» Байдена.

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