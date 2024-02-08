Глава МИД Венгрии назвал захватывающим интервью Путина Такеру Карлсону

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал захватывающим интервью Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным. Слова венгерского дипломата приводит РИА Новости.

Ожидается, что интервью Путина журналист опубликует 9 февраля в 2:00 по московскому времени.

«Конечно, это захватывающая вещь — без сомнений, потому что, если Такер Карлсон сделает интервью с президентом (Владимиром) Путиным, это будет интересно», — сказал он.

Сийярто отметил, что ему любопытно услышать слова президента России. Он призвал оценить эффект, каким он будет.

До этого доктор политических наук Владимир Волох заявил, что в интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону обсуждались важные государственные вопросы, важные не только для россиян, но и для жителей США. Одной из тем были американские выборы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что не ждет от него каких-то определенных реакций.

Ранее в Кремле рассказали подробности об интервью американского журналиста Карлсона с Путиным.