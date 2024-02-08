Захарова заявила, что Москва не влияет на выборы в США

Российские власти никогда не предвосхищает результаты выборов в других странах, в том числе и в США, чтобы не нарушить демократический процесс. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«В отличие от западников и их концепции, <...> мы не предвосхищаем результаты, чтобы, не дай Бог, не нарушить демократический процесс», – сказала Захарова на заседании комитета Совета Федерации, комментируя выборы в Соединенных Штатах.

Дипломат отметила, что Москва воздерживается от прогнозов относительно результатов выборов в других странах и не пытается повлиять на них своими нарративами или отговариванием от участия.

В январе федеральный канцлер Германии Олаф Шольц высказался о возможных результатах выборов в Соединенных Штатах.

До этого экс-посол США Иво Даалдер предупредил о серьезных изменениях для НАТО при победе Трампа на выборах.

Ранее в МИД РФ обвинили Запад в использовании выборов президента для раскачивания ситуации.