В Минюсте РФ указали на иноагентов в штабах кандидатов в президенты

Замминистра юстиции РФ Олег Свириденко заявил, что иноагенты предлагают не голосовать на выборах президента России. Его слова на заседании комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ передает РИА Новости.

«Бесспорно, в связи с началом избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации деятельность большинства иностранных агентов осуществляется с целью оказания негативного влияния на ее ход и результаты», — сказал Свириденко.

По словам Свириденко, в России выявлены факты участия иноагентов в работе штабов кандидатов на должность президента РФ. Он отметил, что такая деятельность характерна как для физических лиц, так и для объединений, включенных в реестр.

Замминистра уточнил, что иноагенты активно участвуют «в создании информационного контента, содержащего оценочные суждения относительно проводимой президентской избирательной кампанией».

До этого председатель Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова сообщила, что на выборы президента РФ приедут от 500 до 1000 международных наблюдателей.

Выборы президента РФ будут длиться три дня — с 15 по 17 марта. Инаугурация нового российского лидера состоится 7 мая 2024 года.

Ранее Путин заявил, что любые попытки вмешательства в выборы будут пресекаться.