«Отвлечет от демонизации России»: американист об интервью Карлсона с Путиным

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным может отвлечь население США от демонизации России. Такое мнение в интервью «Ридусу» высказал американист Владимир Можегов. Он напомнил, что Карлсон открыто поддерживает республиканцев-консерваторов, которые «принимают существование России, Китая и Ирана как должное».

«Республиканцы настроены на решение внутренних американских проблем. <...> Они настаивают на том, что сначала нужно навести порядок у себя дома, а потом уже думать об Украине и других далеких странах. С нашей точки зрения эта позиция куда более здравая, чем позиция Демократической партии, для которой главная задача — подчинение мира», — отметил политолог.

Политолог Рафаэль Ордуханян при этом посоветовал не обольщаться насчет Карлсона. По его словам, «журналист, безусловно, талантливый, но он не наш друг». Эксперт призвал сначала посмотреть его интервью с российским лидером.

Такер Карлсон улетел из России в ночь на 8 февраля рейсом Москва — Белград. Перед этим он назвал дату выхода интервью с Путиным, ради которого приезжал. Видеозапись беседы опубликуют в два часа ночи по Москве 9 февраля. Newsweek пишет, что Евросоюз может рассмотреть санкции против Карлсона за разговор с президентом РФ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее финский журналист назвал интервью Карлсона с Путиным бомбой для русофобии.