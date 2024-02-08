Ушаков прокомментировал грядущий визит Путина в Турцию

Визит президента Владимира Путина в Турцию занимает приоритет в повестке международных контактов российского лидера. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Обсуждается возможный визит нашего президента в Турцию. Я бы хотел сказать, что мы придаем важное значение развитию многоплановых отношений с Турцией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с приглашением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана приоритетное место повестки дня наших ближайших международных контактов занимает предстоящий визит Путину в республику.

Ушаков отметил, что в настоящее время ведется активная подготовка к визиту, которой занимаются российские ведомства — экономические и политические.

Помощник главы государства добавил, что точные сроки визита находятся в процессе согласования.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата визита российского лидера в Турцию еще не определена.

Также поступали сообщения, что дата визита Путина в Турцию отложена на более поздний срок из-за «графика выборов в двух странах и занятость».

Ранее Путин отметил развитие отношений РФ и Турции.