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Госсекретарь США Блинкен написал в Киргизию предупредительное письмо

Госсекретарь США Блинкен выразил беспокойство за киргизское гражданское общество

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Jonathan Ernst/Pool TPX IMAGES OF THE DAY/Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен написал президенту Киргизии Садыру Жапарову письмо, в котором предупредил Бишкек об опасностях введения законов об иностранных агентах для демократии в республике. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Некоторые американские партнеры настолько обеспокоены этим законом, что рассматривают возможность превентивного прекращения деятельности в Кыргызской Республике»,— говорится в письме.

Он призвал президента обсудить эти опасения с лидерами парламента страны. Он также выразил надежду на укрепление отношений Киргизии и США.

До этого сообщалось, что Госдепартамент США намерен выделить финансирование проектов, направленных на развитие демократических институтов и гражданского общества в Киргизии. Максимальный размер одного гранта составит $50 тысяч, всего планируется выделить 20 таких грантов.

15 января президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что в республике был сорван государственный переворот.

Ранее Матвиенко заявила о попытках внести раздор в отношения стран СНГ извне.

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