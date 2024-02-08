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Власти Львова переименовали улицы Репина и Федорова

Мэр Львова Садовой: улицы Репина и Федорова дерусифицировали

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Павел Паламарчук/РИА «Новости»

Власти Львова переименовали улицы Репина и Федорова. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой в своем Telegram-канале.

Улицу в честь первопечатника Ивана Федорова назвали улицей Федоровича, а улицу в честь художника Ильи Репина переименовали в улицу Рипына (Ріпина).

В конце декабря стало известно, что проспект, названный в честь величайшего советского летчика-космонавта Юрия Гагарина и еще свыше 90 улиц в украинском городе Днепре сменили свои названия.

Так, улица русского поэта Николая Некрасова взяла название в честь украинской поэтессы Наталки Никулиной, улица русского композитора Петра Чайковского стала улицей французско-украинского артиста балета Сержа Лифара и тд.

Демонтаж памятников, связанных с российской и советской историей, а также переименования улиц начались на Украине в 2015 году. В республике активно начали демонтировать памятники императрице Екатерине Второй, полководцу Александру Суворову, поэту Александру Пушкину, героям Великой Отечественной войны и т.д.

Ранее власти Киева переименовали пять библиотек.

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