Рада Русских прокомментировала свое выдвижение кандидатом в президенты

Бьюти-блогер Рада Русских на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ заявила, что ее выдвижение в качестве кандидата на выборах президента России не было ни хайпом, ни пиаром. Об этом сообщает РИА Новости.

«Очень жаль, что на этих выборах нет ни одной женщины. Хотелось бы, конечно, проголосовать из солидарности», — заявила она.

Русских, подчеркнула, что «это был не хайп, не пиар, это была не шутка».

«У меня вполне приятные взгляды на внутреннюю политику», — отметила она.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

2 февраля сообщалось, что Центральная избирательная комиссия РФ выявила недостатки в документах экологического активиста Анатолия Баташева и бьюти-блогера Рады Русских, которые они представили для регистрации в качестве кандидатов на предстоящих выборах президента.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Ранее в Кремле не увидели в Борисе Надеждине соперника Путина на выборах.