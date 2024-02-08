Одной из главным тем интервью Карлсона и Путина назвали выборы в России и США

В интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону обсуждались важные государственные вопросы, важные не только для россиян, но и для жителей США, считает профессор Государственного университета управления, доктор политических наук Владимир Волох. Одной из таких тем он в беседе с телеканалом «360» назвал предстоящие выборы президента в России и США.

«Скорее всего, это были вопросы, касающиеся могущества Российский Федерации, смены центра полюса притяжения внимания населения страны. Наверно, они говорил о предстоящих выборах, которые будут и в Соединенных Штатах, и в Российской Федерации», — предположил политолог.

Также, по его мнению, Карлсон спрашивал Путина об отношениях с Европой и ситуации на Украине.

«Конечно, встреча с нашим главой государства, президентом России Владимиром Путиным, взорвет весь мир», — заключил Волох.

Напомним, интервью будет опубликовано на официальном сайте журналиста 9 февраля в 02:00 по московскому времени, а на сайте Кремля – утром 9 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что не ждет от него каких-то определенных реакций.

Ранее Клинтон назвала Карлсона «полезным идиотом» из-за интервью с Путиным.