Байден заявил о критической ситуации на Украине

Украина сейчас находится на критической точке конфликта в связи с сокращением помощи союзников. Об этом сообщил президент США Джо Байден, передает Bloomberg.

Глава Белого дома указал на то, что союзники Украины бросают Киев в этот сложный момент.

«А мы что делаем? Отступаем?» — возмутился он, имея в виду провал законопроекта по оказанию финансовой помощи Украине, который не прошел голосование в сенате Соединенных Штатов.

До этого Байден заявлял, что Украина оказалась в крайне сложной ситуации, поскольку лишилась военной помощи со стороны американских властей.

6 февраля глава Европейского Совета Шарль Мишель призвал нижнюю палату американского конгресса разблокировать пакет помощи Украине на сумму $60 млрд. В ходе выступления в Европейском парламенте (ЕП) он отметил, что украинские власти нуждаются в поддержке со стороны США ради поддержания финансовой стабильности страны.

Ранее в США рассказали, на что придется пойти Украине в случае прекращения помощи со стороны американского руководства.