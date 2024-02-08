Памфилова указала на закон при отказе Надеждину в продлении проверки подписей

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова отказала в переносе срока рассмотрения регистрации кандидатуры Бориса Надеждина на выборы президента страны до 10 февраля. Об этом она заявила на заседании в здании ЦИК, передает РИА Новости.

«Законом четко дано двое суток по окончании проверки подписей, чтобы на этом этапе вы могли высказать свои аргументы и контраргументы. Мы пошли навстречу и перенесли еще на сутки», — отметила Памфилова.

По словам главы российского Центризбиркома, сотрудники «с лихвой соблюли все процедуры». Затем Памфилова обратилась прямо к Надеждину, призвавшему перенести сроки еще на день.

«Ваши доводы, простите меня, несостоятельны. Мы обязаны двигаться дальше, мы не можем подстраиваться под определенного кандидата», — заключила она.

6 февраля ЦИК перенес с 7 на 8 февраля заседание по Надеждину. Одной из темой заседания стал вопрос о регистрации на президентских выборах Бориса Надеждина от партии «Гражданская инициатива».

Кандидатам от непарламентских партий нужно было представить от 100 тыс. до 105 тыс. подписей избирателей. Надеждин отмечал, что собрал куда больше подписей.

Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев отмечал, что у Надеждина нашли ошибки в подписях, в том числе «не один десяток людей, которых на этом свете уже нет». На заседании 8 февраля он уточнил, что всего выявлено 11 таких подписантов.

Ранее в Кремле не увидели в Борисе Надеждине соперника Путина на выборах.