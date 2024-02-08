Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Памфилова указала на закон при отказе Надеждину в продлении проверки подписей

Памфилова при отказе Надеждину: законом дано двое суток на проверку подписей

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова отказала в переносе срока рассмотрения регистрации кандидатуры Бориса Надеждина на выборы президента страны до 10 февраля. Об этом она заявила на заседании в здании ЦИК, передает РИА Новости.

«Законом четко дано двое суток по окончании проверки подписей, чтобы на этом этапе вы могли высказать свои аргументы и контраргументы. Мы пошли навстречу и перенесли еще на сутки», — отметила Памфилова.

По словам главы российского Центризбиркома, сотрудники «с лихвой соблюли все процедуры». Затем Памфилова обратилась прямо к Надеждину, призвавшему перенести сроки еще на день.

«Ваши доводы, простите меня, несостоятельны. Мы обязаны двигаться дальше, мы не можем подстраиваться под определенного кандидата», — заключила она.

6 февраля ЦИК перенес с 7 на 8 февраля заседание по Надеждину. Одной из темой заседания стал вопрос о регистрации на президентских выборах Бориса Надеждина от партии «Гражданская инициатива».

Кандидатам от непарламентских партий нужно было представить от 100 тыс. до 105 тыс. подписей избирателей. Надеждин отмечал, что собрал куда больше подписей.

Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев отмечал, что у Надеждина нашли ошибки в подписях, в том числе «не один десяток людей, которых на этом свете уже нет». На заседании 8 февраля он уточнил, что всего выявлено 11 таких подписантов.

Ранее в Кремле не увидели в Борисе Надеждине соперника Путина на выборах.

Все новости на тему:
Выборы президента России-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами