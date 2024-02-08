Сийярто обвинил либералов в европейском кризисе

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа находится в состоянии кризиса, поскольку в ней господствует идеология либерализма, которая создает «гегемонию мнений» и подавляет рациональные дискуссии. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, стратегия Европы потерпела неудачу, не справившись с вызовами в сфере экономики и миграции, а также в конфликте на Украине.

«К сожалению, Европа не была способна справиться с этими тремя основными вызовами. Суть в том, что либеральный мейнстрим пытается создать абсолютную гегемонию мнений», — заявил Сийярто.

Политик отметил, что либерализм является «наименее толерантной идеологией», которая не терпит альтернативных мнений и нелиберальных позиций. Это делает невозможным проведение любых рациональных дискуссий, считает глава МИД Венгрии.

Он отметил, что половина СМИ в Венгрии поддерживает правительство, а другая половина ненавидит его. Таким образом, согласно общеевропейскому мнению, «такое разнообразие можно считать диктатурой СМИ, поскольку либеральный мейнстрим не располагает 99,9% средств массовой информации, что сегодня ожидается в Европе», подчеркнул Сийярто.

Ранее Сийярто назвал главной задачей Европы предотвращение войны между Россией и НАТО.