Туск пристыдил республиканцев за блокировку помощи Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск пристыдил сенаторов Республиканской партии США, которые вновь заблокировали законопроект по выделению помощи Украине. На своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) он напомнил о президенте-республиканце Рональде Рейгане, который помогал «миллионам отвоевать свободу и независимость».

«Уважаемые американские сенаторы-республиканцы. Рональд Рейган, помогший миллионам из нас отвоевать нашу свободу и независимость, сегодня, пожалуй, переворачивается в гробу. Вам должно быть стыдно», – написал он в Twitter (X).

До этого американский сенат во время процедурного голосования отверг компромиссный пакетный законопроект, касающийся предоставления помощи Украине и Израилю и ужесточения мер безопасности на границе США с Мексикой.

Законопроект предусматривал выделение более $118 млрд в качестве дополнительных бюджетных ассигнований. На помощь Украине предполагалось направить $60,06 млрд, $14,1 млрд выделялось Израилю. На обеспечение мер контроля на южной границе США планировалось выделить $20,23 млрд.

Ранее Байден обеспокоился сокращением поддержки Украины.