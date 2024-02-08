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Явлинский вернулся в Москву после медобследования в Германии

Основатель партии «Яблоко» Явлинский вернулся из Германии после обследования

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Основатель российской партии «Яблоко» Григорий Явлинский вернулся в Москву после сообщений о том, что он уехал на медицинское обследования в Германию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Григорий Алексеевич вернулся в Москву», — говорится в сообщении.

15 января сообщалось, что Явлинский выехал в Германию на медицинское обследование. В пресс-службе «Яблока» отметили, что в 2019 году Явлинскому сделали операцию на позвоночнике в одной из немецких клиник, и теперь ему надо проходить обследование.

23 декабря стало известно, что Явлинский не будет участвовать в выборах президента России.

В начале декабря Явлинский рассказал в интервью, что в ходе встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным предлагал свою кандидатуру в качестве посредника на переговорах между Россией и Украиной. По его мнению, примирения сторон можно было бы достигнуть по примеру Эльзаса и Лотарингии.

Ранее в Кремле не увидели в Борисе Надеждине соперника Путина на выборах.

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