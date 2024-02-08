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В США заявили о тупиковой ситуации для ВСУ на фронте

AP: Украина из-за тупиковой ситуации на фронте зовет наемников со всего мира

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Umit Bektas/Reuters

Украина на фоне тупиковой ситуации в зоне вооруженного конфликта расширяет систему, позволяющую наемникам со всего мира вступать в свои Вооруженные силы. Об этом сообщает американское агентство Associated Press со ссылкой на офицера координационного департамента иностранного легиона ВСУ Александра Шахури.

По данным агентства, в начале 2022 года власти Украины заявляли, что в стране пребывают 20 тысяч наемников из 52 стран.

Сейчас Украина соблюдает секретность и не афиширует количество иностранных наемников на своей территории, на поле боя. При этом власти страны утверждают, что профиль этих бойцов изменился, говорится в статье.

Накануне Telegram-канал TrackANaziMerc сообщал, что российские военные ликвидировали американского наемника Брендона Джеймса Бауэрсокса в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее в хоне СВО была ликвидирована наемница из Германии Диана Савита Вагнер.

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Операция на Украине
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