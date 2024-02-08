Стали известны все кандидаты в президенты РФ

Центризбирком России зарегистрировал всех кандидатов в президенты и их представителей. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Так, комиссия зарегистрировала уполномоченных представителей по финансовым вопросам и доверенных лиц кандидатов на должность президента Российской Федерации Николая Харитонова и Леонида Слуцкого.

Также регистрацию прошли доверенные лица от партий КПРФ, ЛДПР и «Новые люди».

Ирина Мозгова стала членом ЦИК России с правом совещательного голоса, она назначена кандидатом на должность президента России Николаем Харитоновым, отметили в ЦИК.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Кандидатами зарегистрированы Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР). Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец.

Инаугурация нового российского лидера состоится 7 мая 2024 года.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.