Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина признала свое бессилие перед мощью российской армии. Об этом он сообщил в интервью TVP Info.

«Когда я был в Киеве, мне отчетливо объяснили, насколько большая разница в ударной мощи между российской и украинской армией», — подчеркнул Сикорский.

Он добавил, рассуждая о влиянии выборов в США на украинский кризиса, что потенциальный приход к власти экс-президента США Дональда Трампа может усложнить положение Киева на поле боя.

До этого сообщалось, что европейские страны, в первую очередь Польша, Венгрия, Румыния и Словакия, уже готовы после поражения Украины разделить ее территорию между собой.

Упомянутые страны могут «откусить куски» от Украины в рамках реализации своих исторических интересов.

Ранее стало известно, какие ракеты будут нести истребители F-16 для Украины.