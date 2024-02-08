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В Польше заявили о бессилии Украины

Глава МИД Польши Сикорский: Украина признает свое бессилие перед РФ

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Czarek Sokolowski/AP

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина признала свое бессилие перед мощью российской армии. Об этом он сообщил в интервью TVP Info.

«Когда я был в Киеве, мне отчетливо объяснили, насколько большая разница в ударной мощи между российской и украинской армией», — подчеркнул Сикорский.

Он добавил, рассуждая о влиянии выборов в США на украинский кризиса, что потенциальный приход к власти экс-президента США Дональда Трампа может усложнить положение Киева на поле боя.

До этого сообщалось, что европейские страны, в первую очередь Польша, Венгрия, Румыния и Словакия, уже готовы после поражения Украины разделить ее территорию между собой.

Упомянутые страны могут «откусить куски» от Украины в рамках реализации своих исторических интересов.

Ранее стало известно, какие ракеты будут нести истребители F-16 для Украины.

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