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В МИД РФ раскрыли стратегию США по Тайваню

МИД РФ: США в работе с Тайванем используют обкатанные на Украине приемы

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Заместитель главы министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что США в своей стратегии по Тайваню пользуются «обкатанными» на Украине принципами работы и приемами. Об этом дипломат сообщил в интервью ТАСС.

«Вашингтон использует в своей работе с Тайбэем немало приемов, которые уже обкатаны на Украине», — заявил Руденко.

Он подчеркнул, что тайваньский вопрос и кризис на Украине существенно отличаются друг от друга. Тем не менее, отметил замглавы МИД РФ, Вашингтон используют эти две геополитические проблемы для давления на Москву и Пекин.

До этого представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что возможная победа Дональда Трампа на президентских выборах может привести к прекращению поддержки Тайваня.

Также в конце января сообщалось, что КНР на постоянной основе разместила четыре боевых корабля в акватории вокруг Тайваня.

Ранее американские эксперты усомнились, что у Китая достаточно сил атаковать Тайвань.

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