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Американские эксперты усомнились, что у Китая достаточно сил атаковать Тайвань

BI: американские эксперты усомнились в способности Китая атаковать Тайвань

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Опрос ведущих экспертов из Соединенных Штатов показал, что у них есть большие сомнения по поводу возможности Китая решить вопрос полуострова силовыми методами. Об этом пишет Business Isider со ссылкой на данные Центра стратегических и международных исследований, который опросил 52 экспертов.

Только 27% из них заявили, что они полностью или частично согласны с тем, что армия Китая обладает достаточной мощью для военного решения территориальной принадлежности Тайваня.

«Решающим фактором для многих из этих экспертов могла стать вера в то, что американские военные вмешаются напрямую в случае силового развития событий», — пишет BI.

В исследовании отмечается, что 96% опрошенных экспертов полностью или частично уверены, что если Китай введет войска на Тайвань в ближайшие пять лет, то США вмешаются.

До этого официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что Пекин надеется на то, что Вашингтон выполнит обещания президента США Джо Байдена не поддерживать независимость Тайваня.

Ранее в Госдепе высказались относительно силового решения вокруг Тайваня.

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