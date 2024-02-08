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В Великобритании призвали Украину не ждать скорого прогресса по членству в НАТО

Постпред Британии Куорри: Украина не должна ожидать большого прогресса по НАТО

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Британский посол в НАТО Дэвид Куорри заявил, что Украина пока не должна ожидать большого прогресса в своей заявке на членство в НАТО. Об этом пишет Politico.

По его словам, члены военного альянса соберутся на саммите в столице США Вашингтоне с 9 по 11 июля. Он отметил, что вопрос о членстве Украины в НАТО, скорее всего, будет обсуждаться, однако Киеву нужно умерить свои ожидания.

В то же время Куорри заявил, что Великобритания «абсолютно убеждена, что законное место Украины находится в НАТО».

«Наша работа здесь заключается в том, чтобы продолжать поддерживать Украину по мере того, как она все ближе приближается к альянсу», — заявил он.

Politico отметил, что союзники по НАТО уже давно выражают свою поддержку заявки на членство в Украине, однако до сих пор не смогли предложить четкий график вступления в альянс.

Ранее в Белом доме указали на отсутствие запасного плана по выделению помощи Украине,

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