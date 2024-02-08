В Азербайджане обработали голоса с 93% участков на выборах президента

Глава ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов заявил, что действующий президент республики Ильхам Алиев, баллотирующийся на пятый срок, лидирует на внеочередных выборах президента, которые прошли в среду в республике, с 92,05% голосов. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в текущий момент второе место занимает депутат парламента, самовыдвиженец Захид Орудж. За него проголосовали 2,19% избирателей.

Лидер Партии великого созидания Фазиль Мустафа получил 2% голосов, депутат парламента и лидер партии «Единый народный фронт Азербайджана» Гудрат Гасангулиев — 1,76%.

До этого стало известно, что Алиева поздравил председатель КНР Си Цзиньпин в связи с переизбранием на должность президента Азербайджана.

Сам Алиев проголосовал на внеочередных выборах президента в карабахском городе Ханкенди на местном избирательном участке №14 избирательного округа №122. Действующий глава государства прибыл на избирательный участок со своей женой и другими членами семьи. Всего в стране было открыто 6537 участков, из них 26 — в Нагорном Карабахе.

Ранее Песков назвал экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева экстраординарной личностью.