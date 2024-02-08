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Байден заявил, что Трамп является «экзистенциальной угрозой»

Байден назвал экс-президента Трампа «экзистенциальной угрозой»

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Carlos Barria/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что бывший глава государства Дональд Трамп представляет собой экзистенциальную угрозу и пытается свести на нет все то, чего добились демократы. Об этом со ссылкой на пресс-пул Белого дома сообщает ТАСС.

«Есть одна экзистенциальная угроза, и это Дональд Трамп», - сказал Байден во время выступления на предвыборном выступлении в Нью-Йорке. По словам действующего президента, Трамп попытается отменить все то, что сделала демократическая администрация. Байден подчеркнул, что этого нельзя допустить.

Ранее бывший юрист Белого дома Тай Кобб предположил, что действующий президент США Джо Байден может оказаться «под угрозой возмездия» Дональда Трампа в случае, если республиканец вернется в Белый дом.

До этого лидер республиканцев в сенате Митч Макконнел заявил, что Джо Байден подорвал авторитет страны.

Ранее в США назвали Трампа «авторитарным нарциссом».

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