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Путин заявил, что Россия делает все для помощи заложникам на Ближнем Востоке

Путин: Россия делает все для помощи заложникам на Ближнем Востоке

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва после обострения ситуации на Ближнем Востоке делает все, чтобы помочь попавшим в заложники людям. Об этом Путин сказал во время встречи в Кремле с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой, сообщает РИА Новости.

На встрече рассматривались вопросы содействие России восстановлению мира в ближневосточном регионе.

По словам главы государства, после обострения ситуации на Ближнем Востоке Российская Федерация все делает для того, чтобы помочь людям, оказавшимся в заложниках. Для этого российское министерство иностранных дел ведет работу через политическое крыло палестинского движения ХАМАС. Путин отметил, что, в целом, имеются определенные результаты.

Ранее сообщалось, что освобожденная из плена ХАМАС россиянка Елена Труфанова попросила президента РФ Путина спасти остальных заложников.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.

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