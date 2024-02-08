Путин заявил, что Россия делает все для помощи заложникам на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва после обострения ситуации на Ближнем Востоке делает все, чтобы помочь попавшим в заложники людям. Об этом Путин сказал во время встречи в Кремле с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой, сообщает РИА Новости.

На встрече рассматривались вопросы содействие России восстановлению мира в ближневосточном регионе.

По словам главы государства, после обострения ситуации на Ближнем Востоке Российская Федерация все делает для того, чтобы помочь людям, оказавшимся в заложниках. Для этого российское министерство иностранных дел ведет работу через политическое крыло палестинского движения ХАМАС. Путин отметил, что, в целом, имеются определенные результаты.

Ранее сообщалось, что освобожденная из плена ХАМАС россиянка Елена Труфанова попросила президента РФ Путина спасти остальных заложников.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.