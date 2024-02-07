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Румынский президент одобрил размещение в 2024 году в стране сил реагирования НАТО

Президент Румынии Йоханнис одобрил размещение в стране сил реагирования НАТО

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Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что одобряет ввод, пребывание или пересечение территории страны силами реагирования НАТО для подготовки или проведения военных операций в 2024 году. Об этом, ссылаясь на письмо Йоханниса румынскому парламенту, сообщает ТАСС.

По словам главы Румынии, на фоне ряда одновременных кризисов в 2023 году международная среда стала все менее предсказуемой, нестабильность стала главной чертой динамики безопасности. Поэтому могут возникнуть предпосылки для серьезного кризиса безопасности с последствиями для национальной независимости и суверенитета Румынии. В этих условиях нейтрализации кризиса и предотвращения его эскалации НАТО может принять решение разместить на территории Румынии силы реагирования с очень высокой способностью реакции (VJTF).

В связи с этим Йоханнис сообщил парламенту, что он одобрил ввод и пребывание в стране VJTF в 2024 году.

Ранее сообщалось, что министерство обороны Румынии опровергло информацию о секретной боевой миссии истребителя F-16 на Украине.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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