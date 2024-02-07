Алиев побеждает на выборах президента Азербайджана

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев побеждает на внеочередных выборах главы государства с 92,1% голосов. Такие данные в эфире телеканала AzTv привел руководитель Центризбиркома республики Мазахир Панахов по итогам обработки протоколов с 54,47% избирательных участков.

Депутат азербайджанского парламента и самовыдвиженец Захид Орудж идет на втором месте с 2,2%.

Сам Алиев проголосовал на внеочередных выборах президента в карабахском городе Ханкенди на местном избирательном участке №14 избирательного округа №122. Действующий глава государства прибыл на избирательный участок со своей женой и другими членами семьи. Всего в стране было открыто 6537 участков, из них 26 — в Нагорном Карабахе.

Алиев занимает пост президента уже четвертый срок подряд. До его прихода к власти его отец Гейдар Алиев дважды избирался президентом Азербайджана — в 1993 и 1998 годах.

Ранее Песков назвал экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева экстраординарной личностью.