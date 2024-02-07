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Стала известна дата заседания контактной группы по Украине

Заседание контактной группы по Украине пройдет 14 февраля в Брюсселе

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Заседание контактной группы по Украине пройдет 14 февраля в Брюсселе перед встречей министров обороны стран Североатлантического альянса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НАТО.

«Отдельное заседание контактной группы по обороне Украины, организованное США, состоится в штаб-квартире НАТО 14 февраля», — сказано в тексте.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не собирается вмешиваться в вопрос с увольнением главкома ВСУ Валерия Залужного, поддержка Киеву продолжится в любом случае. Он подчеркнул, что это внутреннее дело Украины, и у блока нет компетенций вмешиваться.

7 февраля министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что на данный момент не видит прямой военной угрозы ни для одной из стран-членов НАТО. Столтенберг также заявил, что в альянсе в настоящее время не видят какой-либо непосредственной угрозы кому-либо из членов организации.

Ранее генсек НАТО назвал Украину выгодной сделкой для США.

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