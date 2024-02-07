Стало известно, когда Путин может посетить Турцию

Президент России Владимир Путин посетит Турцию в конце апреля — начале мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

«В связи с электоральным циклом в двух странах... было принято решение отложить визит (Путина), предварительно, на конец апреля — начало мая», — сообщил он.

До этого журналист турецкой газеты Hürriyet Ханде Фырат заявила, что визит президента России Владимира Путина в Турцию отложен на более поздний срок. По ее словам, причинами стали «график выборов в двух странах и занятость».

29 января помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что визит Путина в Турцию запланирован на февраль. Агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника сообщало, что Путин может приехать в Турцию 12 февраля.

До этого дипломатический источник в Анкаре рассказал, что Путин и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудят Украину.

Ранее Путин отметил развитие отношений РФ и Турции.