В МИД РФ оценили совместные учения ВМС России, Ирана и Китая

Совместные учения военно-морских сил России, Ирана и Китая в Аравийском море не направлены на дестабилизацию обстановки в регионе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

По словам Захаровой, у России «есть конкретные задачи и планы с нашими партнерами, союзниками» без угрозы кому-либо.

5 февраля сообщалось, что Россия, Китай и Иран до конца марта проведут совместные военно-морские учения. Их целью названы обеспечение региональной безопасности и стабильности, а также реализация общих интересов трех стран-участниц.

6 февраля политолог Руслан Сафаров заявил, что главное в учениях — демонстрация присутствия в регионе.

«Это крайне важно с учетом позиции в Персидском заливе. Кроме того, это демонстрация того, что в мире есть силы, способные обеспечивать безопасность этого региона», — подчеркнул Сафаров.

Ранее стало известно, что усиливающееся военное сотрудничество России и Ирана беспокоит Вашингтон.