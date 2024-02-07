МИД РФ оценил вероятность нападения России на страны НАТО

Россия не собирается ни на кого нападать, но серьезно относится к заявлениям западных государств о необходимости наращивать военное производство. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, слова которого передает ТАСС..

«Очевидно, что Россия нападать ни на кого не собирается. Но к заявлениям наших оппонентов относимся серьезно, поскольку за громкими словами могут стоять конкретные планы в отношении нашей страны», — заявил он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия воспринимает готовящиеся учения Nordic Response в Норвегии, Финляндии и Швеции как эскалацию напряженности и подготовит ответные меры.

Также Захарова предупредила, что военные учения НАТО Nordic Response могут привести к эскалации и не останутся без ответа Москвы.

7 февраля министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что на данный момент не видит прямой военной угрозы ни для одной из стран-членов НАТО.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что политикам Запада стоит перестать врать избирателям о готовности к войне с Россией, поскольку начало такого конфликта будет означать конец света.

Ранее в Варшаве заявили, что в случае конфликта НАТО ликвидирует Калининградскую область.