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США могут разместить в Британии ядерное оружие для «первого удара» по России

МИД РФ: Британия может разместить у себя ядерное оружие США для удара по России

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Reuters

Возможное размещение в Великобритании ядерного оружия США может преследовать цель гипотетического «первого удара» НАТО по России. Об этом в интервью ТАСС заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Ермаков назвал рассуждения о российской угрозе для Великобритании «бредом» и заявил, что намерения разместить на ее территории ядерные боеприпасы для авиации США «не выдерживают никакой критики».

По его словам, в этом случае остров превратится в «компактный стационарный объект» для включения в список приоритетных целей поражения в случае серьезного конфликта.

Представитель МИД РФ также заявил, что возможное размещение ядерного оружия США в Британии выглядит странным в условиях, когда на вооружении Соединенного Королевства продолжают оставаться несущие ядерное оружие подлодки.

«В связи с этим возникает резонный вопрос: не рассматриваются ли эти вооружения скорее как вклад в потенциальный набор разнородных сил и средств стран НАТО для применения против России в каком-то безумном «первом ударе?» — сказал дипломат.

27 января британская газета The Telegraph со ссылкой на документы Пентагона сообщила, что США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании.

В Пентагоне отказались комментировать эти сведения.

5 февраля в России заявили, что планы по размещению ядерного оружия США в Британии «создают напряженную обстановку».

Ранее эксперт по безопасности заявил, что Россия готова к угрозам со стороны Британии.

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