Путин оценил задачу обновления парка воздушных судов в России

Президент России Владимир Путин во время совещания с правительством заявил, что обновление парка самолетов в России — весьма непростая задача, но работать над ней следует очень интенсивно. Об этом сообщает ТАСС.

«Непростая задача, отдаю себе в этом отчет. Но тем не менее мы должны интенсивно над этим (обновлением парка. — «Газета.Ru») работать», — сказал глава государства.

До этого стало известно, что Путин начал совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Основная тема совещания — развитие воздушных перевозок в стране.

Перед совещанием с правительством Путин отдельно переговорил с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

В начале января министр транспорта РФ Виталий Савельев рассказал, что российские авиакомпании в 2023 году увеличили перевозки более чем на 10%. За 12 месяцев пассажиропоток отечественных авиаперевозчиков составил порядка 105 млн человек.

Ранее Путин рассказал о плюсах модернизации транспортной системы в России.