В МАГАТЭ не готовы назвать виновников обстрелов Запорожской АЭС

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пока не собрали достаточной информации, чтобы сообщить, кто обстреливал Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает ТАСС.

По его словам, агентство в мае 2023 года получило полномочия от Совета Безопасности ООН на мониторинг ситуации, связанной с российско-украинским конфликтом.

«Что было до этого времени, в частности летом 2022 года, мы прокомментировать никак не можем. Что касается того периода, когда мандат на мониторинг все-таки был нам выдан, я хочу сказать, что необходимо дождаться и проанализировать всю доступную информацию», — сказал Гросси на брифинге во время визита на Запорожскую атомную электростанцию, отвечая на вопрос о том, удалось ли МАГАТЭ определить сторону, с которой велись обстрелы.

Он также утверждает, что агентство «не может делать никаких скоропостижных выводов».

26 января Гросси заявил, что ситуацию вокруг Запорожской АЭС нельзя назвать стабильной. По его словам, общая тенденция такова, что ЗАЭС может спокойно работать в течение недели, «а затем на нее нацеливается беспилотник», принадлежность которого глава МАГАТЭ не уточнил.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.