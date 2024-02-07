ЕС может ввести санкции против Карлсона за интервью с Путиным

Евросоюз может рассмотреть введение санкций в отношении американского журналиста Такера Карлсона за интервью с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на депутатов Европарламента.

«Интервью Карлсона с Путиным может сделать консервативного критика целью законодателей Евросоюза», — пишет журнал.

Бывший премьер-министр Бельгии член Европарламента Ги Верхофстадт заявил, что визит Карлсона в Россию может начать конфликт экс-ведущего телеканала Fox News с Евросоюзом. Верхофстадт назвал Карлсона «рупором» Путина и экс-президента США Дональда Трампа и призвал Евросоюз ввести запрет на поездки журналиста в ЕС.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Карлсон и Путин пообщались 6 февраля. Интервью президента России американскому телеведущему длилось два часа и выйдет «уже скоро». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, когда опубликуют интервью Путина Такеру Карлсону.