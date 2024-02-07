Нетаньяху поблагодарил Милея за важное решение для Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента Аргентины Хавьера Милея за решение признать палестинское движение ХАМАС террористической организацией и за поддержку Израиля. Об этом Нетаньяху сообщил в своем Telegram-канале.

«Я благодарю его за решение объявить Хамас террористической организацией, за его твердую поддержку Израиля и за его решение признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство Аргентины», — отметил Нетаньяху.

До этого новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей сообщил в соцсети X, что аргентинское правительство работает над внесением палестинской группировки ХАМАС в список террористических организаций.

6 февраля сообщалось, что Милей совершает первую зарубежную поездку, во время которой он прилетел в Израиль.

Ранее стало известно о возможных переговорах Милея и Путина.