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В МИД России прокомментировали блокировку каналов ГТРК на YouTube

Захарова назвала произволом и цензурой блокировку каналов ГТРК на YouTube

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила блокировку каналов региональных государственных телевизионных и радиовещательных компаний (ГТРК) на YouTube. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат назвала блокировку каналов ГТРК «бескомпромиссной чисткой информационного пространства от любых ростков инакомыслия», политической цензурой и произволом.

«Это, к сожалению, в том числе, повседневная норма для американских платформ, цифровых, видеохостингов и так далее», — добавила она.

В ночь на 7 февраля ВГТРК сообщила о блокировке доступа как минимум к 19 каналам региональных филиалов на YouTube. Известно о блокировке каналов из разных регионов России, включая Адыгею, Алтай, Астраханскую, Белгородскую, Мурманскую, Брянскую, Псковскую, Ростовскую, Вологодскую, Саратовскую, Томскую, Тюменскую области, Забайкальский край, Карелию, Марий-Эл, Пермский край, Санкт-Петербург, Удмуртию и Якутию.

Ранее Песков заявил, что на Западе есть военная цензура.

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