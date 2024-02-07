Надеждин заявил, что его штаб продолжает работу по недействительным подписям

Штаб Бориса Надеждина продолжает работу над защитой подписей за его выдвижение, однако разобраться с каждым случаем невозможно. Об этом РИА Новости заявил сам Надеждин.

«Работаем. Вечером станет понятнее. Но все отбить нереально за такое время», — сообщил политик.

5 февраля сообщалось, что Центральная избирательная комиссия РФ нашла 15,348% брака в подписях, которые для регистрации кандидатом в российские президенты сдал выдвиженец от «Гражданской инициативы» Борис Надеждин.

6 февраля Надеждин направил письмо главе ЦИК с просьбой отложить рассмотрение вопроса о регистрации его кандидатуры на выборы президента РФ до 10 февраля.

Центризбирком частично пошел навстречу Надеждину и согласился перенести заседание по его вопросу на один день. Его проведут 8 февраля.

Ранее политолог Евгений Минченко объяснил причины высокого процента брака в подписях за выдвижение Надеждина.