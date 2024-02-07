Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Законопроект о запрете серийных доносов пообещали внести в Госдуму в любом случае

Даванков: проект о наказании за серийные доносы будет внесен в ГД в любом случае

close
100%
Russian State Duma/Global Look Press

Законопроект об ответственности граждан за злоупотребление правом обращения в госорганы будет внесен в Госдуму даже если его не поддержит правительство. Об этом заявил РИА Новости вице-спикер ГД Владислав Даванков.

Даванков пояснил, что выступает за открытую критику и свободу слова, однако против возрождения практики серийных доносов, которые «сейчас чаще всего пишут именно за слова: за посты в соцсетях, песни». Поэтому законопроект о наказании за доносы будет внесен в Госдуму «в любом случае»

6 февраля члены Госдумы от фракции «Новые люди» направили на отзыв в российское правительство законопроект о наказании россиян, пишущих ради пиара серийные доносы в правоохранительные органы. В КоАП предлагается внести изменения, согласно которым граждане, злоупотребляющие правом на обращения в государственные органы и направляющие их в целях привлечения внимания СМИ, будут подвергаться административному наказанию в виде обязательных работ до 100 часов и запретом заниматься администрированием сайтов или личных страниц, а также сообществ в социальных сетях.

7 февраля бороться с «вирусом доносительства» призвала депутат Государственной думы, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева.

Ранее из московской библиотеки № 248-1 «уволили» кота Маркиза из-за доноса пенсионера, которому сотрудники запретили выпивать в зале.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами