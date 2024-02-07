Законопроект о запрете серийных доносов пообещали внести в Госдуму в любом случае

Законопроект об ответственности граждан за злоупотребление правом обращения в госорганы будет внесен в Госдуму даже если его не поддержит правительство. Об этом заявил РИА Новости вице-спикер ГД Владислав Даванков.

Даванков пояснил, что выступает за открытую критику и свободу слова, однако против возрождения практики серийных доносов, которые «сейчас чаще всего пишут именно за слова: за посты в соцсетях, песни». Поэтому законопроект о наказании за доносы будет внесен в Госдуму «в любом случае»

6 февраля члены Госдумы от фракции «Новые люди» направили на отзыв в российское правительство законопроект о наказании россиян, пишущих ради пиара серийные доносы в правоохранительные органы. В КоАП предлагается внести изменения, согласно которым граждане, злоупотребляющие правом на обращения в государственные органы и направляющие их в целях привлечения внимания СМИ, будут подвергаться административному наказанию в виде обязательных работ до 100 часов и запретом заниматься администрированием сайтов или личных страниц, а также сообществ в социальных сетях.

7 февраля бороться с «вирусом доносительства» призвала депутат Государственной думы, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева.

Ранее из московской библиотеки № 248-1 «уволили» кота Маркиза из-за доноса пенсионера, которому сотрудники запретили выпивать в зале.