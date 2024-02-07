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В Госдуме назвали возможный ответ на бан каналов ВГТРК на YouTube

Депутат Горелкин: замедление YouTube может стать ответом на бан каналов ВГТРК

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Замедление доступа к YouTube может стать ответом на бан региональных каналов Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина.

«Что касается ответных мер, это может быть замедление доступа к YouTube, предусмотренное «законом о приземлении», который платформа также демонстративно игнорирует», — считает депутат.

Горелкин напомнил, что YouTube не в первый раз банит каналы ВГТРК, и это уже превратилось в планомерную работу по «зачистке пророссийского контента». По словам парламентария, это происходит, несмотря на то, что каналы не нарушают правила платформы, в отличие от ряда других, призывающих к уничтожению РФ.

В ночь на 7 февраля ВГТРК сообщила о блокировке доступа как минимум 19 каналам региональных филиалов на YouTube. Известно о блокировке каналов из разных регионов России, включая Адыгею, Алтай, Астраханскую, Белгородскую, Мурманскую, Брянскую, Псковскую, Ростовскую, Вологодскую, Саратовскую, Томскую, Тюменскую области, Забайкальский край, Карелию, Марий-Эл, Пермский край, Санкт-Петербург, Удмуртию и Якутию.

Ранее посольство РФ увидело в блокировке YouTube-каналов ВГТРК подавление инакомыслия.

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