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Эксперт объяснил, почему Зеленскому нужна именно добровольная отставка Залужного

Политолог Казаков: Зеленский добавит Залужному политические очки, уволив его

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Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский твердо намерен снять с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, однако хочет добиться его отставки по собственному желанию, чтобы не добавлять генералу политических очков. Об этом в эфире Tsargrad.tv сообщил советник первого главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, политолог Александр Казаков.

Залужный, по его словам, ожидаемо отказался оставлять свою должность добровольно, поскольку это было бы равносильно признанию в том, что все военные решения Киева за последние два года были его личными ошибками.

«И, дескать, вот он все осознал и ушел. Картинка не очень, поэтому он не стал писать заявление по собственному. А Зеленскому напрямую выгонять Залужного — это добавлять ему же политические очки, потому что тогда он будет еще и жертвой режима. Поэтому у Зеленского не самая легкая ситуация», — отметил Казаков.

Первые слухи о возможном увольнении Залужного появились 29 января. О грядущей отставке рассказали ряд СМИ, общественных и политических деятелей.

3 февраля стало известно, что Украина неофициально известила США о предстоящем увольнении главнокомандующего ВСУ.

Ранее в Верховной раде предупредили, что увольнение Залужного расколет Украину.

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