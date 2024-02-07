Бывший американский разведчик рассказал о начале военно-политического кризиса на Украине

На Украине начался военно-политический кризис из-за провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и противостояния Валерия Залужного и Владимира Зеленского. Такое мнение выразил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Мы наблюдаем военный коллапс, который порождает политический кризис внутри Украины, и этот кризис носит военно-гражданский характер», — заявил Риттер.

Советник первого главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, политолог Александр Казаков заявил, что Зеленский твердо намерен снять с должности Валерия Залужного, однако хочет добиться его отставки по собственному желанию, чтобы не добавлять генералу политических очков.

Также Александр Казаков сказал, что России выгодны любые перестановки в командовании ВСУ.

«Украинская правда» сообщала, что об отставке Залужного планировалось объявить 2 февраля, но СБУ опасалась, что в этот день могут произойти беспорядки в Киеве и выступления в воинских частях.

Ранее глава офиса Зеленского призвал Евросоюз поторопиться с военной помощью.