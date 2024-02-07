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В Кремле рассказали об интервью американского журналиста Карлсона с Путиным

Песков: интервью Путина журналисту Карлсону состоялось

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Алексей Никольский/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что интервью Владимира Путина американскому журналисту Такер Карлсону уже состоялось. Об этом он заявил журналистам во время брифинга.

Песков объяснил, что они получают много заявок на интервью с российским президентом. Однако множество западных СМИ занимают исключительно однобокую позицию, поэтому им отказывают. К тому же, пресс-секретарь отметил, что вряд ли в этом есть смысл.

Что касается Карлсона, то у него позиция, которая отличается от остальных, объяснил Песков. То есть он не занимает конкретную сторону, но в то же время его взгляды отличаются от традиционных СМИ из недружественных стран, поэтому в Кремле согласились на интервью, отметил пресс-секретарь.

«По мере того, как оно будет подготовлено, оно выйдет. Вы получите возможность составить свои впечатления», — заключил Песков.

При этом пресс-секретарь заявил, что не хотел бы забегать вперед с некоторыми подробностями и точными датами публикации беседы журналиста с Путиным.

«Все-таки это его (Такера Карлсона. — «Газета.Ru») интервью. Когда он будет готов его опубликовать, он сам детали расскажет», — отметил он.

По его словам, интервью проходило при личной встрече журналиста с президентом. Дальнейшие детали он не стал раскрывать.

Бывший ведущий американского канала Fox News Такер Карлсон приехал в Россию в начале февраля, он не анонсировал свою поездку заранее и не раскрывал ее цели. Ряд СМИ предположил, что журналист планирует взять интервью у президента РФ Владимира Путина. 6 февраля сам Карлсон подтвердил эти слухи, уточнив, что самостоятельно оплатил путешествие в Москву, без поддержки властей или иных групп. Он пообещал, что все желающие смогут посмотреть интервью с российским президентом бесплатно на его сайте в версии без монтажа.

До этого Карлсон заявил, что не считает себя виноватым перед США за предстоящее интервью с Владимиром Путиным.

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».

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