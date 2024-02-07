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Эксперт объяснил, выгодна ли России смена главкома ВСУ

Советник главы ДНР Казаков: России выгодны любые перестановки в командовании ВСУ

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Gleb Garanich/AP

России выгодны любые перестановки в командовании Вооруженными силами Украины (ВСУ), поскольку это затормозит принятие решений в зоне боевых действий. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил советник первого главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, политолог Александр Казаков.

«Пусть они меняют главкома хоть каждый день. Потому что кадровые перестановки — это восстановление связей, налаживание контактов по новой. То есть не только у солдат и офицеров на линии фронта будет происходить боевое слаживание, но и в высших эшелонах тоже. Это в любом случае затормозит принятие решений, внесет какой-то непорядок, хаос», — отметил Казаков.

Он подчеркнул, что пока противник отвлекается на выяснение отношений внутри, его позиции на передовой становятся еще более уязвимыми.

Первые слухи о возможном увольнении Залужного появились 29 января. О грядущей отставке рассказали ряд СМИ, общественных и политических деятелей.

2 февраля газета The Washington Post сообщала, что украинские власти уведомили администрацию США о решении Зеленского отправить в отставку Залужного. По данным издания, в Белом доме идею «не поддержали», но и «не возразили».

Позднее обозреватель канадского издания Globe and Mail Джеймс Хорнкасл заявил, что увольнение нынешнего главкома ВСУ может создать дополнительные проблемы для Украины в получении западной финансовой и военной помощи.

Ранее в офисе Зеленского раскрыли смысл возможной отставки Залужного.

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