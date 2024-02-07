Медведев высказался о войне с НАТО

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что война РФ и НАТО не пойдет по сценарию специальной военной операции, она не будет вестись в окопах, вместо этого в ход пойдут баллистические и крылатые ракеты, такие методы будет использовать Россия в случае эскалации конфликта с НАТО. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Если, не дай Бог, такая война случится, то она не пойдет по сценарию СВО. Она не будет вестись в окопах с применением артиллерии, бронетехники, дронов и средств РЭБ... Ответ будет ассиметричным. Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками. Это основано на наших доктринальных военных документах и хорошо известно всем. И это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис. Конец всему», — подчеркнул Медведев.

Заместитель председателя Совбеза РФ призвал западных лидеров говорить своим избирателям горькую правду о последствиях эскалации конфликта и «не держать их за безмозглых идиотов».

До этого Медведев прокомментировал заболевание главы Пентагона Ллойда Остина и слова президента США Джо Байдена о встрече с экс-президентом Франции Франсуа Миттераном. Медведев задался вопросом, у кого был «чемоданчик с кодами от «минитменов» и «томагавков», пока Остин находился в больнице.

Ранее Медведев рассказал, как работал дворником в студенческие годы.