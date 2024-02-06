Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что в студенческие годы он вместе с другом подрабатывал дворником. Своими воспоминаниями политик поделился в интервью для фильма телеканала «Культура» к 300-летию СПбГУ.

Зампред Совбеза РФ отметил, что существует иллюзия, будто в советские времена можно было жить на стипендию.

«Я вам скажу предельно ответственно, во всяком случае, в 1980-е годы, когда я учился, жить на 40 рублей <…> было уже невозможно. На это можно было каждый день что-то съесть, умеренно», — сказал Медведев.

По словам политика, у него была повышенная стипендия за отличную учебу, но при этом он все равно подрабатывал — как и все, «кто хотел и у кого не было сверхобеспеченных родителей».

«Кто-то вагоны разгружал, мы с моим товарищем дворниками работали», — сказал Медведев.

По его словам, вставать приходилось в половину шестого-шесть утра. Со своим товарищем будущий политик либо чистил снег, либо мел улицу.

«Это были еще 100 рублей. А вот на 150 рублей прожить уже было можно», — отметил замглавы Совбеза.

До этого Медведев выразил уверенность, что в будущем украинская территория сократится до пределов Львовской области.

Политик также заявлял, что России необходимо поддерживать несистемную оппозицию на Западе, помогая ей достичь приемлемых результатов на выборах.

Ранее Медведев заявил, что Украина пытается бросить вызов не только России.