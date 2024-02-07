Политолог объяснил, почему Токаев назначил премьером Казахстана именно Бектенова

Новый премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов уже давно борется с коррупцией в стране, что и могло послужить причиной его назначения на эту должность. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил журналист-международник, политолог Сергей Латышев. Он напомнил, что, до того как стать главой кабмина, политик возглавлял целый список структур, занимающихся вопросами антикоррупционной направленности.

«А с 2023 года руководил администрацией президента Токаева. Он генерал-лейтенант Антикоррупционной службы. Судя по фотографиям, у него очень волевое лицо, это сильная личность», — отметил Латышев.

На сегодняшний день, по его словам, в Казахстане довольно большие проблемы с коррупцией, а также присутствует клановая структура. Главная задача Бектенова, очевидно, будет заключаться в контроле министров, добавил эксперт.

Кандидатуру Бектенова на пост премьера 6 февраля предложила правящая в республике партия «Аманат». После чего сам президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к мажилису (нижней палате парламента) с просьбой выбрать его.

5 февраля Токаев объявил о роспуске правительства Казахстана во главе с Алиханом Смаиловым. Временно исполняющим обязанности премьер-министра республики указом главы государства был назначен Роман Скляр, который до этого дня занимал пост первого заместителя главы правительства. Кроме того, Скляр стал вторым этнически русским политиком на этой должности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог объяснил отставку правительства Казахстана.