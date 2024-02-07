Российские сенаторы выразили протест против поставок оружия ВСУ странами Запада

Российские сенаторы потребовали от стран Запада немедленно прекратить поставки оружия, боеприпасов и военной техники Украине. Об этом говорится в обращении Совета Федерации РФ, принятом на заседании 7 февраля, передает РИА Новости.

В документе прописано, что для совершения «своих кровавых злодеяний» Вооруженные силы Украины используют оружие США, ФРГ, Великобритании, Франции, Чехии и других государств — членов НАТО и Европейского союза.

В числе этих вооружений реактивные системы залпового огня HIMARS производства США, крылатые ракеты типа Storm Shadow/SCALP производства Британии и Франции и снаряды с обедненным ураном, опасные для гражданского населения, немецкие и французские мины AT2 и HPD F2, чешские реактивные системы залпового огня Vampire и т. д.

В Совфеде подчеркнули, что продолжение поставок оружия Украине делает из западных государств «прямых соучастников преступлений киевского режима».

Сенаторы призвали парламенты вышеперечисленных страны принять незамедлительные меры по прекращению поставок оружия, боеприпасов и военной техники Украине.

Ранее в Госдуме назвали главу Евросовета «пропагандистом войны».