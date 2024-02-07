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В Осаке усилили охрану генконсульства РФ

К консульству России в Осаке стянули полицию из-за акций за возврат территорий

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Global Look Press

К генеральному консульству России в Осаке были стянуты дополнительные наряды полиции. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, у генконсульства РФ в Осаке ультраправые активисты проводят акцию протеста в День северных территорий, который отмечается в Японии 7 февраля. Под северными территориями в Японии подразумевают Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

«Сегодня полицейские дежурят не только рядом со зданием генконсульства, но и также на улицах, расположенных рядом. Дороги, ведущие непосредственно к дипмиссии, были перекрыты для движения автотранспорта», — говорится в сообщении.

Обычно диппредставительство РФ в Осаке охраняют несколько полицейских по периметру, а у ворот стоит фургон, в котором также находятся стражи порядка.

До того РИА Новости сообщало, что в Токио открылся ежегодный «Всеяпонский съезд с требованием возврата северных территорий».

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