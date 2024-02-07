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Алиев проголосовал на выборах президента Азербайджана

Алиев проголосовал на выборах президента Азербайджана в карабахском Ханкенди

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РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в карабахском городе Ханкенди проголосовал на местном избирательном участке № 14 избирательного округа № 122 на внеочередных выборах главы государства. Об этом сообщает агентство АзерТАдж.

Сообщается, что действующий президент прибыл на избирательный участок со своей женой и другими членами семьи.

Алиев обычно голосовал на избирательном участке в школе № 6 в Баку, но в этот раз он символически выбрал Ханкенди (армянское название Степанакерт). 15 октября прошлого года глава государства поднял государственный флаг Азербайджана в этом городе, что означало полное восстановление контроля Баку над Карабахом.

В Азербайджане сегодня проходят выборы президента. Глава ЦИК республики Мазахир Панахов дал официальный старт голосованию. Избирательные участки открылись по всей стране в 8:00 (7:00 мск). Всего в стране открыто 6537 участков, из них 26 — в Нагорном Карабахе.

Ранее сообщалось, что Азербайджан передал Армении обновленную версию мирного договора.

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